Homem diz ser de facção, ameaça dono de lanchonete e urina na delegacia
Suspeito de 41 anos assustou clientes no centro de Apucarana, ofendeu policiais militares e resistiu à prisão
Um homem de 41 anos foi preso na noite de sábado (26) após causar pânico em uma lanchonete localizada no entorno da Praça Rui Barbosa, na região central de Apucarana. O suspeito ameaçou de morte o dono do estabelecimento, desacatou a equipe policial e, após ser detido, urinou no chão da sala de espera da unidade policial.
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A confusão começou quando o homem pediu uma cerveja e passou a fazer ligações telefônicas em voz alta. Durante as chamadas, ele proferia palavrões, ameaçava pessoas do outro lado da linha de morte e afirmava pertencer a uma facção criminosa. O tom agressivo deixou os clientes que estavam nas mesas próximas amedrontados.
Para tentar manter a tranquilidade no local, o proprietário se aproximou e pediu para que o cliente não gritasse. A atitude enfureceu o suspeito, que passou a xingar o comerciante, ameaçando matá-lo e afirmando que seus comparsas viriam ao local para incendiar o estabelecimento.
A PM foi chamada e, logo na chegada, os agentes foram recebidos com extrema hostilidade. O homem ofendeu os policiais e tentou intimidá-los. Mesmo com as tentativas de diálogo da equipe, ele continuou xingando e fazendo ameaças diretas ao dono da lanchonete, que decidiu registrar queixa contra o agressor.
Ao ser informado de que seria levado para a delegacia, o homem se recusou a ir e resistiu ativamente. Os policiais precisaram usar técnicas de imobilização e algemas para conseguir colocá-lo na viatura. Durante o trajeto, segundo a PM, o suspeito chutou repetidas vezes a porta do compartimento de presos e fez novas ameaças, dizendo que os agentes seriam mortos.
O auge do transtorno ocorreu já na delegacia de Apucarana. Enquanto a equipe elaborava os documentos da ocorrência, o homem, que estava na sala de espera, abriu a calça e urinou no chão do prédio público. Ele permanece detido.