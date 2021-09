Da Redação

Homem diz que vai pegar histórico escolar e furta faculdade

A Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira (29), aos um homem entrar em uma faculdade de Apucarana e furtar quatro pontas de cobre de mangueiras de combate à incêndio.

A equipe foi chamada pelo vigia do estacionamento da faculdade, que contou que um homem chegou no local em uma motocicleta preta, estacionou no pátio e disse que ia entrar no estabelecimento para pegar o histórico escolar.

No entanto, a pessoa foi flagrada em outro bloco que não é o bloco da secretaria e foi questionada pelo zelado, que pediu a sua identificação, Neste momento, conforme o boletim, o homem, que estava com uma bolsa aparentemente pesada, correu em direção à moto e fugiu do local.

Posteriormente, de acordo com o boletim, foi constatado que o homem furtou quatro pontas de cobre da mangueira de combate à incêndio. O solicitante foi orientado pela equipe policial.