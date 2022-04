Da Redação

Homem diz que foi chamado de negro e ameaça frequentadores de bar

Dois homens foram encaminhados à delegacia após um deles apontar uma arma falsa contra frequentadores de um bar, na madrugada deste sábado (2), em Apucarana. A Polícia Militar (PM) informou que a ameaça foi registrada por volta da 1h30, na Rua Doutor Oswaldo Cruz, bem no centro da cidade.

Consta no boletim da polícia que dois homens que estavam em um VW Golf chegaram em frente ao estabelecimento. O passageiro saiu do veículo com um simulacro de pistola, que é uma arma falsa, apontou na direção dos frequentadores e questionou sobre quem o havia chamado de negro.

Dois policiais militares que estavam nas proximidades presenciaram a situação e imediatamente abordaram o homem. Logo os PMs constataram que a arma era falsa, contudo, apreenderam o objeto e também abordaram o motorista do veículo.

Outras equipes policiais foram encaminhadas ao local e os dois envolvidos levados até a delegacia para prestar esclarecimentos, diante do desejo do proprietário do bar em representar contra os dois.

A polícia também constatou que um deles apresentava sinais de embriaguez, contudo, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. O veículo também foi guinchado por apresentar péssimas condições de conservação e problemas nos pneus traseiros.