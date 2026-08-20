Homem diz estar armado e leva dinheiro de caixa de loja em Apucarana; veja o flagrante

Uma loja de confecções e uniformes localizada na Rua Firman Neto, em Apucarana, foi alvo de um assalto no início da tarde desta quinta-feira (20). O crime ocorreu por volta do meio-dia, quando um homem invadiu o estabelecimento, ameaçou a funcionária do caixa afirmando estar armado e fugiu levando todo o dinheiro. Câmeras de segurança registraram a ação e devem ser encaminhadas à Polícia Civil para judar na identificação do criminoso. Veja acima

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Assalto ocorreu por volta do meio-dia desta quinta-feira (20) - Foto: Reprodução Assalto ocorreu por volta do meio-dia desta quinta-feira (20) - Foto: Reprodução

Segundo a direção da loja, o assaltante abordou a funcionária de forma intimidatória. O criminoso afirmou que não seria necessário sacar a arma caso ela entregasse os valores rapidamente. Sem reagir, a vítima abriu o caixa e repassou o montante ao homem, que levou todas as notas disponíveis. Após o roubo, o suspeito deixou o local rapidamente.

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