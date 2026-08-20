Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ASSALTO

Homem diz estar armado e leva dinheiro de caixa de loja em Apucarana; veja o flagrante

Ação ocorreu por volta do meio-dia desta quinta-feira (20)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV

Uma loja de confecções e uniformes localizada na Rua Firman Neto, em Apucarana, foi alvo de um assalto no início da tarde desta quinta-feira (20). O crime ocorreu por volta do meio-dia, quando um homem invadiu o estabelecimento, ameaçou a funcionária do caixa afirmando estar armado e fugiu levando todo o dinheiro. Câmeras de segurança registraram a ação e devem ser encaminhadas à Polícia Civil para judar na identificação do criminoso. Veja acima

-LEIA MAIS: Morador de Apucarana ferido após celular explodir segue intubado e em estado gravíssimo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.


Homem diz estar armado e leva dinheiro de caixa de loja em Apucarana; veja o flagrante
AutorAssalto ocorreu por volta do meio-dia desta quinta-feira (20) - Foto: Reprodução

Segundo a direção da loja, o assaltante abordou a funcionária de forma intimidatória. O criminoso afirmou que não seria necessário sacar a arma caso ela entregasse os valores rapidamente. Sem reagir, a vítima abriu o caixa e repassou o montante ao homem, que levou todas as notas disponíveis. Após o roubo, o suspeito deixou o local rapidamente.

Clique aqui para receber as notícias do TNOnline pelo WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ASSALTO crimes local NOTÍCIAS segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV