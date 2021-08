Da Redação

Homem descobre construção em seu terreno e chama PM

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta segunda-feira (2), após um senhor relatar que dois homens haviam invadido sua propriedade na Vila Country.



continua após publicidade .

O homem ainda disse à PM que os autores estariam construindo um muro em frente à casa. No local, a equipe fez contato com o solicitante e abordou os acusados, que relataram ter sido contratados por uma outra pessoa, que se apresentou com proprietário da casa, inclusive no momento em que estavam trabalhando na construção do muro, uma equipe da Copel foi até a residência e efetuou ligação da energia elétrica, inclusive a instalando de um novo padrão de energia.

A PM pediu o telefone do suposto proprietário, mas ele se recusou a se deslocar até o local. Em seguida, os homens informaram onde fica a residência dele. Ao chegar no local, a esposa do home disse que ele não estava na casa e que não sabia informar onde estava naquele momento. Diante dos fatos, a equipe encaminhou os dois prestadores de serviço à 17ª SDP para as providências cabíveis.