Homem desaparecido em Apucarana é encontrado na UPA

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

José desapareceu na manhã desta quinta e já foi encontrado

A família de José Marino de Souza, de 56 anos, de Apucarana, procura pelo homem que desapareceu na manhã desta quinta-feira (4). Os parentes estão aflitos, pois ele sofre com transtornos psicológicos.

continua após publicidade .

Conforme a sobrinha, Marcilene Souza, o tio sumiu na região da Vila Nova, próximo do Colégio Anchieta. A família já registrou um Boletim de Ocorrência. Informações que ajudem a localizar José podem ser repassadas para a sobrinha através do telefone (43) 99875-2368, ou 190 (PM), 153 (GCM) ou (43) 3420-6700.

Atualização

A família de José Marino entrou em contato com a reportagem do TNOnline para informar que o parente já foi encontrado. De acordo com a sobrinha, um morador de Apucarana encontrou seu tio passando mal e, então, levou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

continua após publicidade .





Outro desaparecimento:

Jovem desaparece em Borrazópolis

José Jurandir, de 20 anos, conhecido como Zézinho, morador de Borrazópolis, se encontra desaparecido desde a última segunda-feira (1º).

Na tarde de terça-feira (2), o irmão do rapaz desaparecido registrou a ocorrência no destacamento da Polícia Militar (DPM) da cidade. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News