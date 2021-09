Homem desaparecido em Apucarana é encontrado em Arapongas

Da Redação

André Luiz Rocha, de 40 anos, morador do Jardim Morada do Sol, em Apucarana, foi localizado pela Guarda Municipal de Arapongas nesta terça-feira (28) na Zona Rural do município. O homem, que faz uso de remédios controlados, estava desaparecido desde a última sexta-feira (24). PM e Bombeiros chegaram a realizar buscas em mata de Apucarana na segunda-feira (27) para localizá-lo.

De acordo com a GM, foi recebido um chamado via central, informando que moradores da área rural teriam visto um rapaz rondando as áreas das fazendas, isso por volta das 13h30 desta terça-feira. Uma equipe foi até o local e os moradores indicaram onde teriam visto o rapaz. Foram realizadas buscas por horas, até que outro morador da região indicou que teria visto o homem a pouco tempo saindo de um riacho perto da fazenda.

A equipe encontrou o rapaz e uma moradora alertou os agentes sobre a reportagem do TNOnline sobre uma pessoa desaparecida em Apucarana, já que o homem era muito parecido com o da matéria. Com auxilio da equipe de reportagem e do Corpo de Bombeiros de Apucarana, foi realizado contato com a família de André e confirmada a identidade dele.

Ele foi encaminhado para o pronto atendimento 24 Horas de Arapongas e logo após, levado de volta para casa por familiares.

O caso

A Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros de Apucarana realizaram buscas na tarde desta segunda-feira (27), por um morador do Jardim Morada do Sol desaparecido desde a última sexta-feira (24). André Luiz Rocha, de 40 anos, faz tratamentos de saúde e utiliza medicamentos controlados para convulsões.

A suspeita é de que ele poderia estar um uma mata localizada próximo ao endereço da família, na Rua Herculano Amorim, mas após varreduras, nada foi localizado.

A família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil investigava o desaparecimento.