Homem deixa chave na ignição e moto é furtada em bairro de Apucarana

Uma motocicleta Honda NXR 150 Bros foi furtada na tarde deste domingo (26), no bairro Parque Bela Vista em Apucarana, no norte do Paraná. O proprietário acionou uma equipe da Polícia Militar (PM) por volta das 16h24, depois de perceber a ação criminosa.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estacionou a moto em frente a residência da mãe e, quando retornou alguns minutos depois, ela já não estava mais no local. O homem disse aos policiais militares que a chave estava na ignição. O crime aconteceu na Rua Davi Pretti.

A placa da motocicleta é AMK1B94, conforme divulgado pelas as autoridades. De acordo com o dono, a motocicleta possui aros pretos escovados. Informações sobre a motocicleta podem ser repassadas para a PM através do 190 ou no disque denúncia 181.

