Homem deitado em linha férrea mobiliza socorro de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e resgataram um homem que estava deitado na linha férrea, na região do Jardim Monções, na Avenida Aviação, em Apucarana, na manhã desta quinta-feira (1).

continua após publicidade .

Pessoas estavam preocupadas com a integridade do homem, pois havia um trem parado no local. Ele se recusava a sair. Os socorristas conversaram com o rapaz, após alguns minutos, ele se levantou e saiu da linha.

Ele foi levado para receber atendimento médico.

continua após publicidade .

Apucarana ganha base do Centro de Valorização da Vida

Prestar apoio emocional e ajudar a prevenir casos de suicídio. É com esse objetivo que foi criado o Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (Naviap), que será uma base de atendimento do Centro de Valorização da Vida (CVV), referência nacional no assunto.

A proposta de implantar uma base do CVV em Apucarana foi idealizada pela empresária Aída Assunção e tomou forma em parceria com amigos e apoiadores da iniciativa, que formam a diretoria, que está constituída e agrega 12 pessoas. Além disso, a Naviap conta com apoio da Prefeitura de Apucarana, entidades sociais e clubes de serviços. “Após o lançamento, vamos qualificar voluntários para atender na Naviap. O treinamento será com a equipe do CVV. Essa etapa é essencial para darmos início das atividades” ressalta.

Siga o TNOnline no Google News