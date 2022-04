Da Redação

Homem de SC tenta furtar laboratório, mas é flagrado por vigilante

Após a tentativa frustrada de furtar um laboratório de Apucarana, um homem de Santa Catarina foi localizado pela Polícia Militar (PM), em uma loja de conveniência na Rua Oswaldo Cruz.

Quem acionou os policiais foi o vigilante do laboratório que flagrou o momento em que o autor estava em cima do telhado do local. Porém, de acordo com o boletim, o autor conseguiu escapar, após danificar telhas, separar um botijão de gás e cortar fios elétricos.

Enquanto a equipe conversava com o vigilante, o segurança de um outro local informou que o suspeito estava sentado em uma conveniência na Rua Oswaldo Cruz. A PM foi até o endereço, encontrou o suspeito conversando com três mulheres e deu voz de abordagem.

Segundo o boletim, o vigilante do laboratório estava junto e reconheceu de imediato o autor da tentativa de furto. A PM encaminhou o autor para a 17ª Subdivisão Policial (SDP) e o segurança foi orientado pelos policiais.