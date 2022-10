Homem de 79 anos é encontrado morto em casa, na Vila Agari

Da Redação

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas

Um idoso de 79 anos foi encontrado morto dentro de casa, na Rua Pérola, Vila Agari, em Apucarana, na manhã desta terça-feira, 18. Ele vivia sozinho na residência e foi encontrado por familiares. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas.

Ao chegar no local, as autoridades confirmaram a morte do idoso, que a principio, seria de causas naturais. Após a confirmação do óbito, o serviço funerário foi acionado para retirar o corpo.

