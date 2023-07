Homem de 61 anos é atropelado no Contorno Norte de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 61 anos, foi atropelado no início da noite desta segunda-feira (17), por volta das 18h50, na PR-170, Contorno Norte de Apucarana, no norte do Paraná. O veículo que atingiu o idoso não foi visto após o acidente.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado e atendeu o homem, que disse ser morador de Arapongas. Os socorristas informaram que ele apresentava uma contusão em uma das pernas e estava confuso. O idoso foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Ainda de acordo com os socorristas do Siate, quando a ambulância chegou ao local, o veículo que teria atropelado o idoso não estava no local, apenas populares que pararam para prestar ajuda. O idoso, confuso, não soube explicar como foi o acidente.

