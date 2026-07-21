Homem de 56 anos é encontrado morto no quintal de casa em Apucarana

Um homem de 56 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (21) no quintal da casa onde morava sozinho, localizada na Rua Guarani, no Jardim Colonial, em Apucarana. A vítima foi localizada por vizinhos, que estranharam a presença do morador caído próximo ao portão e acionaram os serviços de emergência ao perceberem que ele não apresentava reação.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram enviadas ao local. Inicialmente, a equipe básica do Samu constatou a ausência de sinais vitais e solicitou o apoio da Unidade de Suporte Avançado, cuja avaliação médica confirmou o óbito. De acordo com as informações preliminares, a suspeita é de morte natural, uma vez que não foram identificados indícios de violência.

Durante o atendimento, a Polícia Militar realizou o isolamento da área. Com a confirmação de que a morte ocorreu por causas naturais, os procedimentos ficaram sob responsabilidade do serviço funerário local para o recolhimento do corpo. A família do homem já foi comunicada e orientada sobre os trâmites necessários.