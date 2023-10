Homem de 55 anos sofre queda de moto após crise convulsiva

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista de 55 anos ficou ferido após sofrer uma queda nesta terça-feira (17) na Rua Grande Alexandre, na Vila Nova, em Apucarana (PR).

Ele foi socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital da Providência. O acidente ocorreu no final da manhã.

Segundo informações dos socorristas, a vítima teria sofrido uma crise convulsiva enquanto pilotava a moto, o que teria provocado a queda.

Ele chegou a ficar inconsciente no local, segundo testemunhas, mas recuperou a consciência quando o Samu chegou. Por conta da situação clínica, o homem foi levado para melhor avaliação no “Providência” com um quadro considerado de "leve a moderado" pelo Samu.

