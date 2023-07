Homem de 53 anos é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 53 anos foi encontrado morto na manhã de sábado (1º), dentro de uma residência, na Rua Joel Mira Saboia, no Solo Sagrado, em Apucarana, no norte do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela irmã da morador. Os socorristas foram ao local e constataram o óbito.

A irmã contou aos policiais que havia conversado com o homem na noite anterior, antes de dormir, e pela manhã encontrou ele falecido. Diante da situação, a Polícia Civil e a Perícia foram acionadas.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

