Um homem de 52 anos ficou ferido na manhã deste domingo (29) após cair de um telhado de aproximadamente quatro metros de altura na Rua Doutor Nagib Daher, na região central de Apucarana.

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para atender a ocorrência de queda de plano elevado. No local, os socorristas encontraram a vítima consciente, apresentando um ferimento com sangramento na boca e queixando-se de dor na região lombar. Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica.