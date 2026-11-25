Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), no Núcleo Habitacional Hoffman; vítima sofreu um corte no pé direito e foi encaminhada à UPA

Um homem de 51 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira (25) após um portão cair sobre seu pé direito no Núcleo Habitacional Hoffman, em Apucarana. A ocorrência mobilizou equipes de socorro do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

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Os bombeiros foram acionados inicialmente para atender uma situação de queda de objeto sobre pessoa. Ao chegarem ao endereço, os socorristas constataram que a estrutura metálica havia atingido o pé direito da vítima, provocando um corte no local.

A equipe realizou os primeiros atendimentos pré-hospitalares ainda na residência e, na sequência, encaminhou o homem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para receber avaliação médica e os cuidados necessários.