Homem de 48 anos é morto com facada no tórax, em Apucarana

Um homem, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (14), caído em uma calçada localizada na Rua Humberto Contato, no Jardim Aclimação, em Apucarana. De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi morta com uma perfuração por faca no tórax e pode ser moradora do distrito Pirapó.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada logo no começo da manhã deste sábado (14) por uma pessoa que estava passando pela rua, viu o homem caído e telefonou para o 192. Os socorristas foram até o endereço e constataram o óbito. Conforme o Samu, a vítima foi morta aproximadamente duas horas antes da chegada da equipe.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada pelo Samu e isolou a área para a chegada da Polícia Civil e da criminalística. O corpo do homem foi retirado da calçada pelos profissionais do Instituto Médico Legal (IML). A morte será investigada pelos órgãos responsáveis. A polícia já identificou a vítima.

