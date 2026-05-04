HOMICÍDIO

Homem de 44 anos que foi esfaqueado em Apucarana morre no hospital

Vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 08:50:08 Editado em 04.05.2026, 08:58:27
Autor Vítima foi identificada como Hamilton Zanon Neto, de 44 anos - Foto: Reprodução

Morreu no domingo (3) o homem de 44 anos que foi esfaqueado no Parque Bela Vista, em Apucarana (PR). O crime teria ocorrido dentro das instalações do antigo frigorífico.

A vítima, identificada como Hamilton Zanon Neto, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Providência, onde não resistiu aos graves ferimentos e faleceu.

Após o crime, registrado durante a madrugada de domingo, a Polícia Militar (PM) também esteve no local, porém, o suspeito não foi localizado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que já iniciou as investigações. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.


AutorCorpo foi encaminhado ao IML de Apucarana - Foto: Arquivo TN

A polícia foi informada por testemunhas que o suspeito vestia uma camiseta branca e vermelha, bermuda clara e chinelos quando fugia do local do crime com manchas de sangue pelo corpo.

Apucarana ASSASSINATO Crime homicidio hospital da providência segurança pública
