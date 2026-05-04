Homem de 44 anos que foi esfaqueado em Apucarana morre no hospital
Vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital da Providência
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Morreu no domingo (3) o homem de 44 anos que foi esfaqueado no Parque Bela Vista, em Apucarana (PR). O crime teria ocorrido dentro das instalações do antigo frigorífico.
-LEIA MAIS: Homem é esfaqueado no prédio do antigo frigorífico em Apucarana
A vítima, identificada como Hamilton Zanon Neto, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Providência, onde não resistiu aos graves ferimentos e faleceu.
Após o crime, registrado durante a madrugada de domingo, a Polícia Militar (PM) também esteve no local, porém, o suspeito não foi localizado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que já iniciou as investigações. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.
A polícia foi informada por testemunhas que o suspeito vestia uma camiseta branca e vermelha, bermuda clara e chinelos quando fugia do local do crime com manchas de sangue pelo corpo.