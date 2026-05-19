Homem de 40 anos morre após sofrer parada cardiorrespiratória em Apucarana

Um homem de aproximadamente 40 anos, ainda sem identidade confirmada, morreu na tarde desta terça-feira (19) após sofrer uma parada cardiorrespiratória na rua Frankó, localizada no bairro da Igrejinha, em Apucarana (PR). O fato ocorreu nas proximidades do Mercado Muffato e gerou uma rápida mobilização das equipes de socorro da região.

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Para o atendimento da emergência, três ambulâncias foram deslocadas até o endereço, sendo duas unidades básicas e uma de suporte avançado de Apucarana e Arapongas. Os profissionais de saúde realizaram diversas manobras de reanimação na tentativa de salvar a vítima, mas o homem não resistiu ao mal súbito e o óbito foi constatado ainda no local. Após a confirmação da morte, a Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) foi acionada para realizar o recolhimento do corpo.