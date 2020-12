Homem de 38 anos é preso com 24 buchas de cocaína e mais de R$ 300 - TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta terça (1º), um homem, de 38 anos, por tráfico de drogas na Vila Reis, em Apucarana.

Após denúncia anônima, a PM se deslocou até a casa do homem, onde localizou algumas porções de drogas, prontas para a venda e que a quantidade maior estaria em uma calçada e que teria um mato alto na beira da rua.

A PM realizou a busca pessoa e encontrou na careteira do homem duas porções de cocaína e a R$327,60 em notas trocadas. Devido à denúncia, foi feita a verificação no local indicado, onde foi encontrado mais 22 porções de cocaína em invólucro com mesma característica das porções encontradas com o abordado em sua carteira, pesando 8 gramas.

Devido aos fatos, o homem foi encaminhado para 17ª SDP.