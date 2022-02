Da Redação

Homem de 35 anos é encontrado morto em Apucarana

Um homem, de 35 anos, foi encontrado morto dentro da própria casa na manhã deste sábado (5), em Apucarana. A Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML) atenderam a ocorrência.

As causas da morte serão apuradas. João Carlos da Silva morava na região do Distrito do Pirapó. O corpo, que está no IML para a realização do exame de necropsia, será liberado ainda neste sábado para velório e sepultamento.