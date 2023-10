Homem de 34 anos é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

Um homem de 34 anos foi encontrado morto dentro de uma casa no final da noite deste domingo (22) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso foi registrado por volta das 23h50 em uma residência localizada na Avenida Aviação, no Residencial Sumatra I.

Quem teria encontrado o corpo do homem foi uma vizinha, que acionou ajuda médica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e compareceu no local, mas quando os socorristas chegaram a vítima já estava em óbito.

Após a confirmação do óbito, os demais órgãos competentes foram acionados. A Polícia Científica e a Polícia Civil (PC) também compareceram. O caso será investigado pelos agentes. Já o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

