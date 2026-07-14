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JARDIM DAS FLORES

Homem de 34 anos é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

Caso mobilizou equipes de socorro e investigadores, mas perícia não encontrou sinais de crime

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 16:50:19 Editado em 14.07.2026, 16:50:13
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Homem de 34 anos é encontrado morto dentro de casa em Apucarana
Autor Polícia Científica foi acionada em Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem de 34 anos foi encontrado morto pela própria mãe na manhã desta terça-feira (14) no interior de uma residência localizada no bairro Jardim das Flores I, em Apucarana. Equipes policiais e de perícia foram mobilizadas para atender a ocorrência após suspeitas iniciais de que o caso pudesse se tratar de um crime. A hipótese, porém, foi descartada pelos investigadores logo após a análise preliminar do local de morte.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi o primeiro a chegar ao endereço e constatou que a vítima já não apresentava sinais vitais. Como o médico responsável não pôde precisar a causa imediata do óbito no momento do atendimento, a Polícia Militar (PM) foi acionada para isolar a área e iniciar os procedimentos padrão de segurança, convocando também os órgãos de investigação.

Em depoimento aos policiais militares, a mãe da vítima relatou que o filho havia sido usuário de entorpecentes no passado, vício que já tinha abandonado há alguns anos, mas continuava consumindo bebidas alcoólicas com frequência. Ela informou que o homem havia parado de beber há três dias, período em que passou a apresentar dificuldades para se alimentar e episódios constantes de vômito. Na noite anterior, por volta das 21h30, ela tomou sua medicação habitual para dormir e recolheu-se ao quarto, assim como o filho. Ao levantar-se na manhã seguinte, por volta das 11h, ela foi até o quarto dele e o encontrou caído ao lado da cama, cercado por vestígios de vômito.

A ocorrência mobilizou uma delegada da Polícia Civil, investigadores, além de peritos criminais e uma papiloscopista. Após uma vistoria detalhada no cômodo e no restante do imóvel, segundo a Polícia Militar (PM), as autoridades confirmaram que não havia nenhuma marca de violência no corpo ou sinais de arrombamento e luta na casa, o que afasta a suspeita de homicídio.

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O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana, onde passará por exames de necropsia para determinar a causa exata da morte.

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