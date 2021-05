Homem de 31 anos é preso por violência doméstica

Continua após publicidade

Nesta quarta-feira (26), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 31 anos, por violência doméstica na Rua Adélio Gracioli, no Jardim Marissol.

Conforme o boletim, a vítima afirmou ter sido agredida com socos e chutes por seu convivente. A PM constatou que a mulher apresentava edema e leve escoriação no cotovelo e vermelhidão, com escoriação no pescoço do lado esquerdo.

O autor informou à PM que também foi agredido e apresentava arranhões no pescoço e braço. O agressor foi preso e ambas as partes foram encaminhadas para a 17ª SDP.