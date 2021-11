Homem de 29 anos morre em acidente registrado na PR-444

Da Redação

Um motorista, de 29 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite desta terça-feira (23), na PR-444, no km 29, nas proximidades da Caixa de São Pedro, distrito de Apucarana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que ele conduzia, um Fiat Siena, com placas de Cambira, colidiu com um caminhão, com placas de Londrina, que seguia sentido Mandaguari/Arapongas. O veículo menor trafegava no sentido contrário.

O motorista do Siena, ainda conforme a PRF, morreu no local devido aos graves ferimentos causados pelo acidente. Já o caminhoneiro e seu ajudante, não sofreram lesões.

Outro acidente

Uma batida de frente entre uma motocicleta e um camionete S-10 matou o motociclista, um homem com idade aproximada de 28 anos, na PR-466, entre Ivaiporã e Manoel Ribas, na região central do Paraná. O acidente foi na noite desta terça-feira (23).