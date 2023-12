Homem de 29 anos é espancado no Jardim Colonial II em Apucarana

Um homem de 29 anos foi espancado durante a noite desta terça-feira (26) em Apucarana, no norte do Paraná. As agressões teriam acontecido na Rua Luiz Claudio Matsui, no Jardim Colonial II.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (27) em Apucarana

A Polícia Militar (PM) foi acionada e quando chegou ao local a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). De acordo com os agentes, o homem estava com várias lesões pelo corpo e com bastante sangramento.

continua após publicidade

Conforme a PM, foi feito uma tentativa de conversa com o homem, mas por conta dos ferimentos ele não conseguiu passar informações sobre quem teria realizado as agressões e nem o motivo.

Uma testemunha, que não quis se identificar, afirmou que o homem chegou a bater no portão da casa dela pedindo ajuda e teria afirmado apenas que foi espancado por várias pessoas. Ele foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Siga o TNOnline no Google News