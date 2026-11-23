Vítima sofreu um trauma na região da escápula, mas estava consciente e orientada durante o resgate. Ela foi encaminhada à UPA

Um homem de 27 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira (23) após sofrer uma queda de plano elevado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, em Apucarana. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e o paciente precisou ser encaminhado para atendimento médico hospitalar.

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Os socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionados para prestar os primeiros socorros à vítima. Durante a avaliação inicial realizada no local do acidente, o jovem encontrava-se consciente e orientado, mas apresentava um trauma na região da escápula em decorrência do impacto.

Após os procedimentos de imobilização e a regulação médica realizada junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi transportada pelos bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde passou por exames e cuidados médicos mais detalhados.