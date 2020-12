Homem de 20 anos com tornozeleira eletrônica é preso com maconha - TNOnline

Continua após publicidade

Nesta quarta (2), a Polícia Militar de Apucarana prendeu uma homem, de 20 anos, por tráfico de drogas na Rua Jerônimo Milano, no Jardim Figueira. Em patrulhamento, avistou um homem em atitude suspeita, que viu a viatura e saiu correndo.

A equipe localizou o suspeito, no quintal de outro homem, que já é conhecido no meio policial. Novamente os suspeitos tentaram fugir novamente pulando muros de algumas residências, sendo possível alcançar somente o primeiro.

Foi localizado durantes as buscas pessoal com o homem, de 20 anos, aproximadamente 82,1 gramas de maconha e dinheiro. Diante do fato dado voz de prisão ao autor, que estava de tornozeleira eletrônica referente ao crime de tráfico de drogas, e encaminhado até a 17ª SDP para as providências cabíveis. Conforme o boletim, a equipe do CANIL foi acionada. Porém, nada mais foi localizado.