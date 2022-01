Da Redação

Homem dá tiro no chão para ameaçar apucaranense

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, na madrugada deste domingo (30), foi acionada por um homem que informou que estava conversando com amigos em frente a um mercado na área central, quando um outro homem efetuou um disparo de arma de fogo no chão para intimidá-lo. O motivo do disparo não foi citado pela PM. A ocorrência foi registrada no centro da cidade.

No local, a vítima contou aos policiais que estava no local conversando com amigos, quando o autor chegou - a vítima identificou o suspeito - e efetuou um disparo de arma de fogo no chão. O solicitante ainda disse que após o tiro algum objeto voou em sua 'canela', causando uma pequena escoriação e que pode ser fragmentos do projétil ou pedaço da calçada.

Após a ação, de acordo com o boletim, o autor foi embora. Com medo de que algo pior pudesse acontecer, a vítima se escondeu em um posto de combustíveis e chamou a equipe. Ainda de acordo com o relatório, ele recusou atendimento médico e foi orientado pelos policiais.