Homem consegue escapar de assaltantes em roubo iniciado em Apucarana

Um homem conseguiu escapar de três assaltantes na madrugada deste sexta-feira (15), durante um roubo iniciado em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima estava voltando do trabalho e desceu de um ônibus na Rua João Matiuzzi, no Núcleo Habitacional Afonso Souza Camargo, onde iria pegar o carro, um VW/Gol, para ir para casa. Neste momento ele foi surpreendido por três homens encapuzados que deram voz de roubo.

Os criminosos colocaram o homem dentro do carro e dirigiram até uma área rural de Arapongas, onde iriam abandonar a vítima. No entanto, segundo a Polícia Militar (PM), ele relatou que conseguiu entrar em luta corporal com os assaltantes e por conta de um dos pneus do carro estar furado, os três criminosos fugiram do local.

A vítima chegou a ficar com algumas lesões no rosto por conta da briga, mas conseguiu pegar o veículo, e mesmo com o pneu furado, retornou para Apucarana. Chegando na cidade, ele viu uma viatura da PM e pediu ajuda.

Como consta no Boletim de Ocorrências, o homem foi encaminhado pelos agentes até a sua casa, mas recusou atendimento médico. Segundo os policiais, ele foi orientado.

