Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
FORAGIDO

Homem condenado por roubo e estupro de vulnerável é preso em Apucarana

Suspeito era considerado foragido do sistema prisional e tinha duas ordens judiciais em aberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 08:26:14 Editado em 24.05.2026, 08:37:45
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem condenado por roubo e estupro de vulnerável é preso em Apucarana
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Um homem condenado por roubo e estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (23), em Apucarana. A abordagem aconteceu no Residencial Garcia.

- LEIA MAIS: Jovem é esfaqueado no peito durante briga em Novo Itacolomi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o boletim da PM, equipes do serviço de inteligência do 10º Batalhão identificaram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto. Um deles pelo crime de roubo, com pena restante de sete anos em regime fechado, expedido pela Justiça de Londrina.

O outro mandado é referente ao crime de estupro de vulnerável, com condenação superior a 12 anos em regime fechado expedida pela Justiça de Apucarana.

Ainda conforme a polícia, o homem estava evadido do sistema prisional. Ele foi localizado próximo à residência de familiares e detido pelas equipes policiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos da Polícia Judiciária.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ESTUPRO DE VULNERÁVEL JUSTIÇA POLICIA MILITAR Prisão roubo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV