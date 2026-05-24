Homem condenado por roubo e estupro de vulnerável é preso em Apucarana
Suspeito era considerado foragido do sistema prisional e tinha duas ordens judiciais em aberto
Um homem condenado por roubo e estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado (23), em Apucarana. A abordagem aconteceu no Residencial Garcia.
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Segundo o boletim da PM, equipes do serviço de inteligência do 10º Batalhão identificaram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto. Um deles pelo crime de roubo, com pena restante de sete anos em regime fechado, expedido pela Justiça de Londrina.
O outro mandado é referente ao crime de estupro de vulnerável, com condenação superior a 12 anos em regime fechado expedida pela Justiça de Apucarana.
Ainda conforme a polícia, o homem estava evadido do sistema prisional. Ele foi localizado próximo à residência de familiares e detido pelas equipes policiais.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos da Polícia Judiciária.