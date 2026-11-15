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CRIME

Homem condenado por estupro de sobrinha é preso após dois anos foragido em Apucarana

Suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública do município para iniciar o cumprimento da pena de 10 anos, três meses e 20 dias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem condenado por estupro de sobrinha é preso após dois anos foragido em Apucarana
Autor Homem foi preso pela Polícia Militar - Foto: Polícia Militar

Um homem de 62 anos, condenado a mais de 10 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, foi preso pela Polícia Militar (PM) neste domingo (15), em Apucarana (PR). Ele estava foragido há cerca de dois anos e foi localizado no bairro Jardim Pôr do Sol, após um trabalho conjunto de monitoramento e inteligência da corporação.

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A ação foi deflagrada após a Agência Local de Inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Paraná repassar o possível paradeiro do indivíduo às equipes das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). Durante as diligências, os policiais visualizaram o homem no portão de uma residência localizada no bairro Jardim Pôr do Sol, onde realizaram a abordagem.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta ao sistema confirmou a validade do mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Apucarana. O homem possui condenação definitiva, com trânsito em julgado, a uma pena de 10 anos, três meses e 20 dias de reclusão em regime fechado.

De acordo com o histórico da ocorrência, o crime foi cometido contra a sobrinha do acusado, que residia com ele na época em que os fatos aconteceram. Após receber voz de prisão no local da abordagem, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana para dar início ao cumprimento da pena.

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condenação criminal crime sexual ESTUPRO DE VULNERÁVEL FORAGIDO Polícia Militar Paraná prisão em Apucarana
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