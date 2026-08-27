Homem condenado a 13 anos por estupro de vulnerável em SP é preso em Apucarana

Agressor foi sentenciado a cumprir pena em regime fechado após abusar de uma vítima que tinha 12 anos na época dos fatos

Um jovem de 20 anos, condenado a 13 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) em Apucarana. O homem era considerado foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Única da comarca de Regente Feijó, no interior de São Paulo. O crime que resultou na condenação foi cometido quando a vítima tinha apenas 12 anos de idade.

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A captura ocorreu após a equipe da GCM receber informações detalhadas sobre o paradeiro do indivíduo. Com base nas denúncias, os agentes se deslocaram até o endereço indicado para dar cumprimento à ordem judicial. No local, as autoridades encontraram o suspeito no interior de uma residência, onde ele estava acompanhado de sua esposa e de outras duas pessoas.

Durante a abordagem, os guardas consultaram os sistemas de segurança e confirmaram a vigência do mandado para o cumprimento imediato da pena. O rapaz recebeu voz de prisão no local e foi informado sobre seus direitos. Para evitar qualquer possibilidade de fuga e garantir a integridade física tanto do preso quanto dos agentes e de terceiros, ele foi algemado e conduzido à Cadeia Pública de Apucarana, onde agora permanece à disposição do Poder Judiciário.