Homem compra material de construção e descobre golpe; entenda

Um morador de Apucarana acionou a Polícia Militar (PM), no final da tarde desta terça-feira, 13, depois que descobriu que caiu no golpe do pix ao comprar materiais para construção.

De acordo com o boletim de ocorrências, ele contou à polícia que comprou material de construção pela internet de uma empresa que terceiriza as vendas. Ao chegar com o material, o entregador não queria descarregar por não ter recebido o valor da compra, porém, o comprador informou que teria feito um pix no valor de R$ 810,00 para um determinado vendedor.

No local, compareceu o proprietário da empresa, que relatou que ligaram pedindo o material, e que no local seria pago através de pix, porém não havia recebido o valor. Ele também disse que não conhecia tal vendedor que intermediou a compra.

Ainda segundo o boletim, o que chamou atenção seriam os valores repassados sendo muito abaixo do normal de comércio. Comprovado o golpe, foi confeccionado o boletim.

