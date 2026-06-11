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Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico em Apucarana

Flagrante aconteceu no início da noite de quarta-feira em um imóvel completamente insalubre, de acordo com a polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 10:49:02 Editado em 11.06.2026, 10:48:57
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Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico em Apucarana
Autor Rotam apreendeu drogas e outros objetos - Foto: Divulgação

Um homem de 47 anos, que já cumpre pena sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira (10), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O suspeito utilizava uma casa totalmente abandonada e sem condições de moradia como ponto de venda de drogas.

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A prisão aconteceu durante uma operação de rotina da equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). Os policiais já tinham informações de que o imóvel, localizado na Rua Emiliano Perneta, funcionava como uma "boca de fumo". Ao intensificarem o patrulhamento na região, os agentes flagraram o momento em que um suposto usuário entrava no local de forma suspeita.

Ao entrarem na residência, os policiais abordaram três pessoas. O homem de 47 anos, que possui um longo histórico criminal inclusive por tráfico de drogas, tentou esconder algo nos bolsos do casaco assim que notou a presença policial, mas foi contido.

Na revista pessoal, a equipe encontrou uma quantidade de drogas já embaladas e prontas para a comercialização, além de objetos que a polícia suspeita serem produtos de furto trocados por entorpecentes.

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Materiais apreendidos com o suspeito:

  • 10 porções de crack
  • 5 porções de cocaína
  • 1 celular
  • 1 furadeira de marca famosa (nova, ainda na caixa)
  • 1 esguicho de mangueira

Uma equipe do Canil da PM foi acionada para dar apoio à ocorrência. Um cão farejador realizou buscas minuciosas por todo o terreno e pelo interior do imóvel insalubre, mas nenhuma outra quantidade de droga foi encontrada.

As outras duas pessoas que estavam no local — um homem de 34 anos e uma mulher de 36 anos — também foram revistadas, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Ambos foram orientados e liberados ainda no endereço.

O homem que carregava as drogas recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.

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Apucarana BOCA DE FUMO monitoramento eletrônico POLICIA MILITAR prisão em flagrante trafico de drogas
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