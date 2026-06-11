Homem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico em Apucarana

Um homem de 47 anos, que já cumpre pena sob monitoramento por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) na noite de quarta-feira (10), no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O suspeito utilizava uma casa totalmente abandonada e sem condições de moradia como ponto de venda de drogas.

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A prisão aconteceu durante uma operação de rotina da equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). Os policiais já tinham informações de que o imóvel, localizado na Rua Emiliano Perneta, funcionava como uma "boca de fumo". Ao intensificarem o patrulhamento na região, os agentes flagraram o momento em que um suposto usuário entrava no local de forma suspeita.

Ao entrarem na residência, os policiais abordaram três pessoas. O homem de 47 anos, que possui um longo histórico criminal inclusive por tráfico de drogas, tentou esconder algo nos bolsos do casaco assim que notou a presença policial, mas foi contido.



Na revista pessoal, a equipe encontrou uma quantidade de drogas já embaladas e prontas para a comercialização, além de objetos que a polícia suspeita serem produtos de furto trocados por entorpecentes.

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Materiais apreendidos com o suspeito:

10 porções de crack

5 porções de cocaína

1 celular

1 furadeira de marca famosa (nova, ainda na caixa)

1 esguicho de mangueira

Uma equipe do Canil da PM foi acionada para dar apoio à ocorrência. Um cão farejador realizou buscas minuciosas por todo o terreno e pelo interior do imóvel insalubre, mas nenhuma outra quantidade de droga foi encontrada.



As outras duas pessoas que estavam no local — um homem de 34 anos e uma mulher de 36 anos — também foram revistadas, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Ambos foram orientados e liberados ainda no endereço.

O homem que carregava as drogas recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde permanece à disposição da Justiça.

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