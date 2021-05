Homem com tornozeleira eletrônica é preso furtando canos

Continua após publicidade

Nesta quinta-feira (13), a Polícia Militar durante patrulhamento pelo Jardim Apucarana na tentativa de localizar a autora de dano em registros de água, se deparou com dois homens carregando dois canos, levantando suspeita.

Conforme o boletim, ao serem questionados sobre a procedência dos objetos, em um primeiro momento relatou ter comprado anteriormente e que estaria levando de casa para vender. No entanto, ao ser questionado sobre os valores de compra e por quanto venderia o cano, ele começou a se contradizer.

No momento em que o policial solicitou ajuda do Copom sobre a possibilidade de outra equipe ir até o local para prestar apoio, o homem saiu correndo sentido Rua Ceará, mas foi alcançado e passou a resistir e investir fisicamente contra o soldado. O outro policial que tentava alcançar o outro suspeito, teve que ajudar a conter o autor.

Segundo o boletim, o homem foi algemado e conduzido até a 17ª SDP no camburão da viatura para o procedimentos necessário. Ao chegar na delegacia, a equipe da Estação II informou que durante o transporte o abordado desferiu diversos chutes no interior do compartimento camburão, causando um pequeno trinco próximo a fechadura.

Outro detalhe do relatório, é que o abordado está sob monitoramento eletrônico. Durante a confecção do presente boletim chegou a informação e um vídeo onde aparece o abordado e seu comparsa escalando o muro e realizando o furto a uma construção e subtraindo as barras de cano. Conforme o boletim, o homem não quis dizer que é foi seu parceiro no furto.