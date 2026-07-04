Homem com tornozeleira eletrônica e CNH cassada volta a ter carro apreendido em Apucarana

Esta foi a segunda apreensão envolvendo o condutor em menos de dez dias

Um homem de 26 anos, que utiliza tornozeleira eletrônica e está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, teve o veículo apreendido na noite desta sexta-feira (3), durante uma abordagem realizada por equipes da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), no Centro de Apucarana.

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De acordo com o boletim da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Curitiba quando avistou um Fiat Stilo prata, com placas de Presidente Prudente (SP), ocupado por dois homens e que despertou suspeitas dos policiais.

Ainda conforme o registro, mesmo após a utilização de sinais luminosos e sonoros, o condutor demorou a atender à ordem de parada, estacionando o automóvel apenas dois quarteirões depois do primeiro comando emitido pela equipe.

Os ocupantes foram identificados como um homem de 26 anos, que conduzia o veículo, e um jovem de 19 anos que estava no banco do passageiro. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

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Segundo a PM, o motorista já é conhecido no meio policial por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e atualmente utiliza tornozeleira eletrônica. Conforme o boletim, ele deveria cumprir pena em regime domiciliar pelo mesmo tipo de crime.

Os policiais também constataram que a CNH do condutor está cassada, o que o impede legalmente de dirigir. Além disso, o Fiat Stilo apresentava pendências administrativas junto ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) desde 2020.

A corporação informou ainda que esta é a segunda vez, em menos de dez dias, que um veículo conduzido pelo mesmo homem é apreendido em razão de irregularidades semelhantes.

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Diante da situação, o automóvel foi recolhido e encaminhado ao pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM). As notificações de trânsito cabíveis foram lavradas, e os envolvidos foram orientados e liberados, já que não havia ilícitos penais relacionados à abordagem.