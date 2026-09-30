Homem com tornozeleira é preso pela Rotam ao tentar jogar drogas no vaso em Apucarana

Flagrante ocorreu de madrugada no Jardim Santiago, em uma casa que já havia sido alvo de outras apreensões

Um homem de 32 anos foi preso pela Rotam em flagrante por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (30), no Jardim Santiago, em Apucarana. O suspeito, que já cumpria pena com tornozeleira eletrônica pelo mesmo crime, foi detido pelos policiais no momento em que tentava descartar dezenas de porções de cocaína no vaso sanitário de sua residência.

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A Polícia Militar (PM) chegou até o endereço após receber denúncias de que o morador estaria vendendo drogas na modalidade "delivery". O imóvel já era conhecido das autoridades policiais, acumulando um histórico de outras duas grandes apreensões de entorpecentes no passado.

Com o reforço no patrulhamento da rua, a equipe avistou o suspeito do lado de fora da casa, segurando um prato. Ao perceber a aproximação da viatura, ele ignorou as ordens de parada e correu para dentro do imóvel. Os policiais o seguiram e o alcançaram dentro do banheiro, onde encontraram 15 porções de cocaína dentro do vaso.

Durante as buscas na residência, a polícia também localizou sobre uma estante uma porção de maconha, quatro pedras de crack, plásticos usados para embalar as drogas, uma tesoura, um telefone celular e R$ 36,30 em notas trocadas.

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O suspeito recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à delegacia de Apucarana para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais.