Homem com revólver em veículo bate contra caminhão no Contorno Norte

Um homem de 37 anos ficou ferido em um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (29) na Avenida Ayrton Senna (Contorno Norte), em Apucarana. A colisão ocorreu nas proximidades da chácara do Movimento Cristo Te Ama (Cristma). Um revólver calibre 44, que estava no carro da vítima, foi apreendido no local. Veja vídeo abaixo

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atenderam a ocorrência. O acidente envolveu um Chevrolet Celta, que bateu de frente com um caminhão. O motorista seguia em direção a Arapongas quando atingiu o caminhão, que vinha no sentido inverso. O homem ficou preso às ferragens e, depois de retirado, foi encaminhado para o Hospital da Providência (HPA). O caminhoneiro não ficou ferido.

Foto por TNOnline Arma foi encontrada debaixo do banco do carro

Durante a retirada do condutor do Celta das ferragens, o Corpo de Bombeiros encontrou o revólver debaixo do banco do motorista. Uma equipe da Polícia Militar (PM) passava pelo local em direção ao 10º BPM e atendeu a ocorrência da apreensão de arma. Segundo a PM, o rapaz tem passagens criminais.

Veja o vídeo:

Acidente no Contorno Norte de Apucarana mobiliza autoridades#trânsito #acidente TnOnline TV





