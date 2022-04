Da Redação

Homem com medida protetiva é preso na Vila Nova

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, nesta segunda-feira (21), na Vila Nova, com uma medida protetiva em seu desfavor. De acordo com o boletim, o autor também colocou a esposa e a filha, de 9 anos, para fora de casa.

Quem ligou para os policiais foi a mulher, que informou aos policiais que seu marido após uma discussão a colocou para fora de casa e em seguida disse que ia para um bar. Ao chegar no endereço, a PM encontrou a solicitante na rua junto da criança trancadas para fora da residência. No momento, o homem não estava no local.

No entanto, mais tarde a equipe foi informada que o marido tinha voltado para casa e foi novamente ao endereço. A PM prendeu o homem e o encaminhou para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).