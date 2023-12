Homem com mandado de prisão por furto em SP é preso em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 33 anos, identificado como Juan da Silva Lima, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto em Praia Grande (SP) foi preso durante a noite deste domingo (24) em Apucarana, no norte do Paraná.

O homem preso por volta das 20h na praça Rui Barbosa, por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). De acordo com os guardas, o homem chegou nos agentes pedindo um lugar em que pudesse passar a noite. O guardas desconfiaram da situação e resolveram averiguar os dados do homem no sistema.

Após averiguação, foi encontrado o mandado em aberto expedido pela 2º Vara criminal de Praia Grande (SP). Por conta disso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

