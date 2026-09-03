Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
APUCARANA

Homem com mandado de prisão por furto é detido pela GCM na Vila Reis

Abordagem ocorreu após atitude suspeita no trânsito; homem tinha mandado expedido pela Justiça de Rolândia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem com mandado de prisão por furto é detido pela GCM na Vila Reis
Autor Foragido foi encaminhado à delegacia de Apucarana - Foto: Reprodução

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana prendeu um homem procurado pela Justiça durante um patrulhamento de rotina no Distrito de Vila Reis. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (2), após os agentes desconfiarem do comportamento de um motorista que trafegava pela região e decidirem parar o veículo.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (03) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao checarem os dados do condutor no sistema de segurança, os guardas constataram que ele já possuía antecedentes e era considerado foragido. Havia contra o homem um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, emitido pela Comarca de Rolândia.

Diante da confirmação da ordem judicial, o motorista foi detido no próprio local da abordagem. Ele foi conduzido diretamente para a Cadeia Pública de Apucarana, onde foi entregue às autoridades e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Furto GCM Prisão segurança pública Vila Reis
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV