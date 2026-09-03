Homem com mandado de prisão por furto é detido pela GCM na Vila Reis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana prendeu um homem procurado pela Justiça durante um patrulhamento de rotina no Distrito de Vila Reis. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (2), após os agentes desconfiarem do comportamento de um motorista que trafegava pela região e decidirem parar o veículo.

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Ao checarem os dados do condutor no sistema de segurança, os guardas constataram que ele já possuía antecedentes e era considerado foragido. Havia contra o homem um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, emitido pela Comarca de Rolândia.

Diante da confirmação da ordem judicial, o motorista foi detido no próprio local da abordagem. Ele foi conduzido diretamente para a Cadeia Pública de Apucarana, onde foi entregue às autoridades e permanece à disposição do Poder Judiciário.