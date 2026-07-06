Homem com mandado de prisão por embriaguez ao volante é preso em Apucarana

Um homem de 51 anos que estava com um mandado de prisão em aberto foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM), na região do bairro Jardim Marisol, em Apucarana (PR). A captura ocorreu nesta segunda-feira (06) após as equipes de segurança receberem informações sobre o paradeiro do procurado e intensificarem o patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro com o objetivo de localizá-lo.

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Durante a abordagem, os agentes questionaram o indivíduo sobre seu histórico judicial. O homem relatou que possuía pendências com a Justiça devido ao seu envolvimento em uma ocorrência de trânsito registrada no passado, ocasião em que acabou detido pelo crime de embriaguez ao volante.

Após a confirmação da existência do mandado no sistema policial, o homem recebeu voz de prisão. Como não apresentou resistência, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia sem a necessidade do uso de algemas para a realização dos procedimentos legais de praxe. Na sequência, o detido foi transferido para o minipresídio local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.