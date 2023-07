Homem com mandado de prisão em aberto por furto é preso pela PM

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto por furto. A prisão aconteceu na noite desta terça-feira (25), na Avenida Curitiba, área central de Apucarana.

A prisão aconteceu enquanto a equipe realiza patrulhamento pela região e visualizou o homem já conhecido no meio polícia. Quando a equipe abordou o suspeito, nada de ilícito foi localizado com ele, porém, ao ser checado via sistema foi constatado o mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado, expedido pela vara criminal de Londrina.

O homem foi preso e encaminhado para o minipresídio de Apucarana.

Outra ocorrência

Rotam prende suspeitos de tráfico e apreende drogas em Apucarana

Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) no Jardim Figueira, em Apucarana, na noite desta terça-feira (25), suspeitos de tráfico de drogas. A dupla não seria moradora da cidade e afirmou para as autoridades que paga R$ 100 por dia para comercializar drogas na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão aconteceu quando a equipe da Rotam realizava um patrulhamento pela Rua Regina Alves Pereira. Os homens foram abordados em frente a uma mercearia, após ficarem nervosos e chamarem a atenção dos policiais.

Durante abordagem, os PMs encontraram com um dos suspeitos R$ 150 e uma porção de crack de 1,8 gramas. Com o outro homem, os policiais localizaram um aparelho celular, duas porções de maconha e R$ 129. Também foram encontrados 13 eppendorfs de cocaína e dois "pedaços" de maconha que totalizam mais 6,7 gramas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados, juntamente com as drogas, para a 17ª Delegacia de Polícia de Apucarana para os procedimentos cabíveis. Não foi necessário uso de algemas.

