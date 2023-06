Homem com mandado de prisão em aberto por furto é preso em Apucarana

O homem foi preso durante abordagem da PM, no bairro Vila Regina.

Um homem de 39 anos foi preso pelo crime de furto pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Vila Regina, em Apucarana. Conforme a PM, a equipe policial realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou dois homens mostraram nervosismo ao notar a presença da viatura.

Na abordagem, nada de ilícito foi localizado com os homens, em checagem via sistema foi constatado que um dos homens tinha dois mandados de prisão em aberto pelo crime de furto, expedido pela comarca de Arapongas. O homem foi encaminhado para a delegacia, para a providências cabíveis.

Outra ocorrência

Pai é preso após agredir e ameaçar a própria filha em Apucarana

Um homem foi preso na tarde deste domingo, 18, no Distrito de Vila Reis, em Apucarana, depois de ameaçar e agredir a própria filha, que não teve a idade revelada. Ela acionou a PM informando que o pai estaria embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima informou que seu pai o qual convive a aproximadamente há um ano na mesma residência estaria embriagado, e lhe ameaçou com xingamentos. Ela contou ainda que essas ameaças são recorrentes e que o pai a agrediu com uma mordida na semana passada causando uma lesão.

Diante da constatação de violência doméstica, foi dada voz de prisão ao senhor, que resistiu à prisão e precisou ser levado algemado até a delegacia.

