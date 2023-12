Homem com mandado de prisão em aberto em Londrina é preso em Apucarana

Um homem que possuía um mandado de prisão em aberto em Londrina, foi preso durante a tarde desta terça-feira (26) em Apucarana, no norte do Paraná. A prisão aconteceu na rua Pedro Xavier, no jardim Ponta Grossa, por volta das 17h.

De acordo com a Polícia Militar (PM) o homem foi abordado durante um patrulhamento que era realizado na região. Segundo os policiais, o homem foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao verificar no sistema, foi encontrado um mandado de prisão em aberto e que foi expedido pela vara de execução em meio fechado e semiaberto de Londrina (PR).

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cadeia pública de Apucarana para que as providências sejam tomadas.

