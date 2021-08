Da Redação

Homem com grande quantidade de droga é preso em Apucarana

No final da tarde de terça-feira (10), a Polícia Militar (PM) prendeu dois homens em uma ocorrência de tráfico de drogas na Vila Regina, em Apucarana.

Segundo a PM, durante revista pessoal em um suspeito conhecido no meio policial foi encontrado apenas dinheiro trocado. No entanto, a polícia havia informações de que as drogas estariam em uma casa próxima do local.

No interior da residência, a equipe policial conseguiu localizar 47 gramas de maconha, 27 de crack, 108 de cocaína, além de duas balanças de precisão e R$ 309 em dinheiro trocado.

O homem, de 29 anos, foi preso por tráfico de drogas. Seu irmão, de 30 anos, também foi detido por tumultuar os policiais no momento da prisão e responde pelos crimes de desobediência e resistência