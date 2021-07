Da Redação

Homem com foice invade casa, ameaça morador e acaba preso

Nesta terça-feira (27), homem, de 43 anos, foi preso por invadir a casa de um morador do Jardim Ana Luiza, em Apucarana. Após solicitação, a equipe foi até o endereço e ouviu o barulho de objetos quebrando no interior da casa. Ao entrar, a PM viu um homem já conhecido no meio policial sair pela porta da sala que estava quebrada, além de perceber que tinham várias roupas femininas colocadas para fora do local.

O homem, conforme o boletim, estava com foice, foi abordado e algemado. Instantes depois, ainda de acordo com a polícia, o dono da casa chegou e passou a ser ameaçado de morte pelo autor. No interior da residência, segundo o boletim, haviam portas danificadas e moveis quebrados. A vítima reconheceu a foice e informou à equipe que conhece o invasor e que ele já entrou sua casa anteriormente.

Além disso, ele disse que no dia anterior ajudou a mulher do autor que havia sofrido violência domestica por conhecer a mãe da mesma ajudou ela. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem e ambas as partes foram para a delegacia.