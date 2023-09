Homem com faca rouba celular de adolescente de 13 anos em Apucarana

Uma adolescente de 13 anos teve o celular roubado por um homem armado com uma faca na noite desta quarta-feira (20), em Apucarana, no norte do Paraná. A jovem estava sentada com uma amiga na frente da casa onde mora, na Rua Ponta Grossa, no centro da cidade, quando o crime aconteceu.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com a adolescente na presença da mãe. De acordo com a jovem, enquanto estava conversando com a amiga, o criminoso se aproximou das meninas e perguntou o horário. Após ela pegar o aparelho para ver as horas, o suspeito mostrou uma faca que estava na manga da blusa e anunciou o assalto.

Após a jovem entregar o celular, o criminoso ainda pediu a senha do aparelho e saiu correndo pela rua. Segundo a PM, um patrulhamento foi realizado, mas o suspeito não foi localizado.

